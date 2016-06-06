Махачкала, 6 июня, 2016, 12:26 — ИА Регнум. На развитие сельских территорий в Дагестане в 2016 году выделят три миллиарда рублей, сообщили ИА REGNUM 6 июня в республиканском Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Из этих средств 2,5 млрд рублей поступят из федерального бюджета, в республиканском бюджете на эти цели предусмотрены средства в размере 435,3 млн рублей, а доля муниципальных бюджетов составит 26,8 млн рублей.

Рожь. Алексей Саврасов. 1881

Финансирование будет осуществляться в рамках реализации республиканской подпрограммы устойчивого развития сельских поселений до 2020 года.

Отметим, что 2016 год в республике Дагестан объявлен Годом гор, в рамках которого на развитие горных территорий будет выделено 4,6 млрд рублей. Из республиканского бюджета на эти цели выделят 2,8 млрд рублей. Еще 1,7 млрд рублей поступят из внебюджетных источников.

В Министерстве экономики республики отмечают, что на указанные средства планируется провести мероприятия в сфере дорожного строительства, сельского хозяйства, торговли, образования и т. д.