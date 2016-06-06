Москва, 6 июня, 2016, 12:25 — ИА Регнум. По итогам четырех месяцев 2016 года «Группа ГАЗ» нарастила общие объёмы продаж своей продукции на 10% по сравнению с прошлым годом, сообщает «АВТОСТАТ».

Дмитрий Панкратов Автомобиль «ГАЗель Next»

В январе-апреле текущего года «Группа ГАЗ» продала на российском авторынке 14 664 легких коммерческих автомобилей. За год доля марки «ГАЗ» на российском рынке легковых и легких коммерческих автомобилей выросла с 2,6% до 3,3%.

Локомотивами продаж в 2016 году стали бортовые модификации «ГАЗель Next» с двигателем EvoTech LPG, каркасный автобус и различные модификации цельнометаллического фургона «ГАЗель Next».

По словам представителей «Группы ГАЗ», их автомобили имеют серьёзное ценовое преимущество при вполне сравнимом уровне надежности и комфорта. Основными конкурентами «ГАЗ"на российском авторынке в сегменте легкого коммерческого транспорта сейчас являются Mercedes-Benz, Ford и Volkswagen.