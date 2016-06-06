Ростов-на-Дону, 6 июня, 2016, 12:21 — ИА Регнум. В ближайшее время к танкеру «Волгонефть-247», у которого по пути следования по реке Дон образовалась трещина в корпусе, будет направлен пустой танкер. 4,5 тыс. тонн мазута, который находится на борту, будет перекачан в подошедшее судно. Как проинформировали корреспондента ИА REGNUM в облправительстве 6 июня, ни одной капли нефтепродуктов в реку не попали, угрозы экологии нет.

rup-port.ru Ростовский универсальный порт

Процессом перекачки топлива будут заниматься судовладельцы. Специалисты Ростовского универсального порта обеспечат весь объем сил и средств для безопасного перекачивания мазута. После того, как топливо перегонят, повреждённый танкер, вероятно, проследует в Аксайский район, где расположена ремонтная база порта. Там уже «Волгонефть-247» и будет отремонтирован.

Отметим, что мазут находится в цистернах, а трещина пошла по корпусу танкера, то есть емкости с нефтепродуктами повреждены не были.

Напомним, что ЧП на реке Дон произошло накануне, 5 июня. На судоходство ситуация никак не повлияла.