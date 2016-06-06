Казань, 6 июня, 2016, 12:20 — ИА Регнум. Жители дома в Вахитовском районе Казани были эвакуированы из-за возгорания частной сауны, расположенной в подвале здания, передает «Эфир-24».

chaider.ru Поленья в огне

Инцидент произошел ночью 5 июня на улице Тельмана. Информация о пожаре поступила на горячую линию МЧС в 01:24. Прибывшие на место спасатели эвакуировали жителей дома на улицу и в 01:43 ликвидировали возгорание. Площадь горения составила 10 кв. м, в тушении участвовали 20 сотрудников МЧС, пострадавших нет.

По рассказам очевидцев, когда начался пожар, из сауны стали выбегать полураздетые девушки. Как отметил один из жителей дома, по ночам возле здания, в подвале которого работает круглосуточное заведение, собирается большое количество людей, при этом они ведут себя шумно. Жители уже жаловались на происходящее и вновь надеются, что будут услышаны.