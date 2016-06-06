Москва, 6 июня, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Министерство труда и социальной защиты внесло в правительство России проект распоряжения об утверждении концепции создания и использования федерального реестра инвалидов. Об этом сегодня, 6 июня, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, сообщили в Минтруде РФ.

kremlin.ru Дмитрий Медведев на встрече с инвалидами

«Реестр должен стать единой информационной площадкой, содержащей различные сведения об инвалиде: группу инвалидности, ограничения жизнедеятельности, степень утраты профессиональной трудоспособности, денежные выплаты, меры социальной защиты», — сказал министр.

«Сведения, содержащиеся в реестре, будут доступны для органов власти, учреждений медико-социальной экспертизы, других организаций, которым необходимы данные об инвалиде для предоставления государственных и муниципальных услуг», — отметил глава Минтруда России.

«Также реестром смогут пользоваться и инвалиды — у них будет возможность открыть «личный кабинет» и через него получать необходимую информацию», — подчеркнул Топилин.

Федеральный реестр инвалидов планируется запустить в работу с 1 января 2017 года.

Читайте также: В России в I кв. трудоустроены около 11 тысяч инвалидов