Владивосток, 6 июня, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Адвокат Александр Высоцкий обжаловал решение суда об аресте мэра Владивостока Игоря Пушкарёва. На данный момент дату рассмотрения апелляционной жалобы Мосгорсуд пока не назначил, передает корреспондент ИА REGNUM. По мнению директор Центра изучения новых вызовов и угроз национальной безопасности Александр Сухаренко, Пушкарёв пойдет на сделку со следствием с выгодными для себя условиями. Вместе с тем, эксперт уверен, что в любом случае арестованный глава столицы Приморья надолго пополнил ряды высокопоставленных «квартирантов» Лефортово и во власть ему не вернуться.

Цитата из к/ф «Берегись автомобиля». Реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР Твой дом — тюрьма!

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«Лицом вниз»

Общественность Приморья, близкую к политике и не очень, в общем-то, шокировало видео этапирования Игоря Пушкарева в аэропорту Владивостока. Как отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Александр Сухаренко, показ этого «крутого боевика» был не случаен.

«Утечка в Интернет видео жесткого этапирования Пушкарёва в Москву (впервые в приморской практике) далеко не случайна. Этим силовики хотели дать понять оставшимся в Приморье подозреваемым, что главу взяли в оборот всерьез, и надеяться им особо не на что. Оттого и столичная подследственность возбужденного в отношении него уголовного дела. Хотя распутать этот клубок вполне могли силовики и на краевом уровне. В результате Игорь Пушкарёв пополнил ряды высокопоставленных вынужденных переселенцев наряду с сахалинским экс-губернатором Хорошавиным и экс-главой Коми Гайзером, которые второй год как «отдыхают» в СИЗО «Лефортово», куда Басманный суд «расквартировал» и владивостокского мэра», — считает эксперт.

«Виновным себя не считаю»

Отрицание своей вины главным фигурантом уголовного дела, Сухаренко объясняет надеждой на помощь: «Нежелание Пушкарёва сознаваться в содеянном после первых же допросов в главке Следственного комитета, вполне объяснимо: в нем еще теплится надежда, что некогда влиятельные покровители не оставят в беде. В свою непотопляемость Пушкарёв уверовал давно, оттого и не реагировал на все «разоблачения» в СМИ, даже сдобренные материалами от Федеральной антимонопольной службы».

Эксперт видит два сценария развития дальнейших событий.

«Естественно, что во власть ему уже не вернуться. Сомневаюсь, что Пушкарев развернет в свою защиту пропагандистскую компанию, представив себя жертвой политрежима. Скорее он вступит в торги относительно цены своей свободы и сохранения имеющихся бизнес-активов, учитывая предпринимательскую доминанту в его поведении. Пушкарёву предстоит нелегкий выбор своей участи: пойти на вынужденную сделку со следствием, уйдя на особый порядок и получив в обмен на сговоричивость, незначительный срок с компенсацией причиненного ущерба в 160 миллионов рублей или сидеть в столице до «победного», в ожидании окончания следствия с неясным исходом. Может случиться, что силовики перетряхнут аффилированные к Пушкарёву компании и заводики на предмет их законопослушности. А там, глядишь, посыпятся новые эпизоды, куда более серьезные, чем банальные злоупотребление полномочиями с коммерческим подкупом», — прогнозирует директор Центра изучения новых вызовов и угроз национальной безопасности.

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Откуда «уши»?

Сенсационный арест миллиардера Игоря Пушкарёва некоторые СМИ отдают «в заслугу» губернатору Владимиру Миклушевскому, визит которого в Москву совпал с арестом градоначальника. Общественность считает, что не спроста так мгновенно и показательно все произошло. Между тем, эксперт не видит «уши» губернатора в пушкарёвском деле.

«Несмотря на утверждения отдельных СМИ, я не усматриваю в антипушкарёвской компании руки промосковского губернатора Приморья Владимира Миклушевского, уже научившегося договариваться с местным контингентом. Антигубернаторская коалиция в Законодательном Собрании, которую якобы намеревался сформировать опальный мэр после избрания, не более чем предположение. Не думаю, что за годы нахождения во власти, Пушкарёв не понял того, как относится Кремль к «противостоянию элит» и чем это может обернуться? Особенно в свете больших ставок на Приморье со стороны федерального центра. Какой вменяемый инвестор сунется в Свободный порт Владивосток, в котором открыто бодаются власти, а существующая законодательная неразбериха грозит обернуться серьезными финансовыми потерями», — резюмировал Александр Сухаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, главу Владивостока Игоря Пушкарёва и директора МУПВ «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. Сам мэр причастность к инкриминируемым преступлениям отрицает. Басманный суд Москвы до 31 июля санкционировал арест Пушкарёва, отказав в залоге в 10 млн рублей, и в домашнем аресте в московской квартире. При этом Пушкарёв до сих пор является главой Владивостока, а вот его членство в «Единой России» уже приостановлено.