Красноярск, 6 июня, 2016, 12:14 — ИА Регнум. Медведи все чаще встречаются жителям Красноярского края. Последнее сообщение о вышедшем к населенному пункту медведе поступило от жителей поселка Боровой Емельяновского района. По словам очевидцев, медведь задрал лошадь и жеребенка. На место происшествия прибыли государственные инспекторы, которые проверяют лесной массив. Организовано круглосуточное дежурство.

pixabay.com Медведь

«В связи с тем, что животное представляет угрозу жизни и здоровью населения, в случае повторного появления медведь будет ликвидирован», — сообщают в краевом правительстве.

Как заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии Красноярского края Владимир Званцев, численность медведей в Красноярском крае почти вдвое превышает предельную. По его словам, численность медведей достаточно большая при ограниченном ареале обитания, это и вынуждает зверей выходить к населенным пунктам.

Однако помощник замминистра Олеся Бондарева пояснила ИА REGNUM, что заявление Званцева было преувеличением. «У нас их порядка 18−19 тыс., а норма составляет 13−15 тысяч», — сказала она.

Отвечая на вопрос, что же приводит к росту численности медведей, Бондарева сообщила, что первая причина — несанкционированные свалки вблизи населенных пунктов, которые становятся доступным источником питания для зверей, а вторая — сложность охоты на медведя и выделки его шкуры. «Во-первых, кормовая база, которую обеспечивают сами жители. А во-вторых, охотиться на медведя пойдет не всякий. Как правило, этим занимаются опытные охотники, для которых это является промыслом», — отметила она.

«Случаи выхода медведей к населенным пунктам мы периодически регистрируем. Животных привлекает легкая добыча — оставленный мусор и несанкционированные свалки вблизи населенных пунктов. Особенно это актуально для территорий, граничащих с лесными массивами», — заявил Званцев.

Бондарева также рассказала, что помимо выдачи охотничьих лицензий численность медведей регулируют при помощи дополнительных мероприятий. «Проводим регулирование численности. Для этого есть специальная программа дополнительного отстрела медведей», — пояснила она.

В Минприроды напоминают, что в случае встречи с медведем нельзя убегать. Избежать встречи с хищником также помогает шум — громкий разговор, песня, привязанный к рюкзаку колокольчик.