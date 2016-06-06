Могилёв, Белоруссия, 6 июня, 2016, 12:09 — ИА Регнум. В Могилёве (Белоруссия) с прилавков магазинов исчезли глобусы и карты, на которых указано, что Крым входит в состав России. Инициатива исходит от управления торговли и услуг Могилёвского облисполкома, передаёт «Еврорадио».

Marina Veryatinskaya Глобус

Первый заместитель председателя белорусской социал-демократической партии «Громада» Игорь Борисов выступил с требованием, чтобы карты мира с российским Крымом перестали продавать. Далее могилёвское управление торговли рекомендовало городским торговым точкам воздержаться от продажи карт мира, на которых Крым является территорией России, в то время как «мировое сообщество» не согласно с этим. Отмечается, что могилёвские чиновники мотивировали своё решение положением резолюции Генассамблеи ООН, поддерживающей позицию Киева по Крыму.

Стоит отметить, что глобусы, на которых указано, что Крым — часть России, выпускала польская фирма ZACHEM-GŁOWALA. Директор фирмы Кшиштоф Гловала прокомментировала ситуацию. По её словам, руководство предприятия не считает Крым российским, но, чтобы не лишиться покупателей в России, фирма выпускала продукцию с «российским» Крымом.