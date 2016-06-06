Пермь, 6 июня, 2016, 12:08 — ИА Регнум. В Пермском крае на каждого жителя в 2015 году приходилось 113,3 кг загрязняющих веществ выброшенных в атмосферу из стационарных источников, включая и производства индивидуальных предпринимателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Пермьстата.

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По данным статистиков, Прикамье занимает по этому показателю второе место в Приволжском федеральном округе по итогам 2015 года. На первом непочетном месте в ПФО Оренбургская область с показателем вдвое превышающем пермские данные — 245,7 кг загрязняющих веществ на душу населения. На третьем месте Башкирия — 106,8 кг на человека в год.

Наименее загрязняющими атмосферу территориями в Приволжье за 2015 год стали Чувашия — 21,7 кг на душу населения; Ульяновская область — 26,4 кг; Пензенская область — 28,8 кг.

Отметим, что в «Экологическом рейтинге субъектов РФ» за весну 2016 года, который с 2007 года ведет Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль», Пермский край занимает 40-е место среди 85 субъектов Федерации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Общественной палаты РФ, где 2 июня 2016 года представлен рейтинг.