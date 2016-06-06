Пекин, 6 июня, 2016, 12:07 — ИА Регнум. Народный банк Китая в очередной раз провел операции обратного РЕПО на сумму 40 млрд юаней ($6,1 млрд). Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте китайского Центробанка.

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Как и в предыдущих случаях, операции РЕПО проведены на семидневный срок, доходность составляет 2,25%. Принятые меры направлены на поддержку национальной валюты, которая 6 июня впервые с февраля 2016 г. укрепилась сразу на 0,45%, пишет «Синьхуа».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Центральный паритетный курс юаня к доллару США повысился до отметки 6,5497 юаня за доллар. Центробанк КНР укрепил национальную валюту на 0,45%

Операция РЕПО — сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (купли) через определенный срок по заранее определённой в этом соглашении цене.