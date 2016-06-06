Ставрополь, 6 июня, 2016, 12:04 — ИА Регнум.



Maks Portal Боевая граната

В Ставропольском крае мужчина погиб при взрыве гранаты в гараже, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

Следствие полагает, что 3 июня 2016 года мужчина, будучи нетрезвым, затеял ссору с женой в гараже, расположенном во дворе дома в селе Александровском.

Во время ссоры он взорвал гранату, в результате чего погиб сам, а его жена получила тяжелые ранения.

Сейчас она госпитализирована. А следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Эксперты выясняют обстоятельства трагедии. Осмотрено место происшествия с применением криминалистической и специальной техники, проводится ряд судебных экспертиз, в том числе баллистическая и взрывотехническая.

Отметим, что на днях другой житель Ставрополья попал под следствие за покушение на убийство соседей по гаражу. Он также взорвал гранату в гараже. 29 мая текущего года в одном из гаражей Ставрополя председатель гаражно-строительного кооператива и двое его знакомых во время попойки поругались, после чего председатель кооператива пошел в свой гараж, достал четыре гранаты, пистолет ИЖ «Байкал» и четыре магазина с патронами. Вернувшись, он выдернул чеку с гранаты и бросил ее под ноги мужчинам.

В результате взрыва гранаты 34-летний мужчина получил контузию тяжелой степени и разрыв правого глаза. Подозреваемый пытался скрыться и в погоне бросил еще одну гранату, которая не взорвалась.