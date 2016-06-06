Екатеринбург, 6 июня, 2016, 12:02 — ИА Регнум. В Екатеринбурге по итогам проверки в отношении МБУ «Городская служба автопарковок» был составлен протокол о нарушении законодательства о защите прав потребителей. Юридическое лицо было оштрафовано на 30 тыс. рублей, так как паркоматы на улице Попова не принимали наличный расчёт, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

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Проверка проводилась по заявлению жителя Екатеринбурга. Согласно закону продавец или исполнитель обязан представить возможность покупателю расплатиться за товар или услугу с помощью российских платёжных систем или наличного расчёта, по выбору потребителя. Юристы МБУ «Городской службы автопарковок» пытались дважды оспорить решение надзорного ведомства в арбитраже. Но оба раза суд подтвердил правомочность постановления регионального управления Роспотребнадзора.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в отношении МБУ «Городской службы автопарковок» вынесено предписание, согласно которому пактоматы должны быть оборудованы таким образом, чтобы гражданин имел возможность оплатить за стоянку автомобиля наличными средствами.

Напомним, что платные парковки в Екатеринбурге начали работать с 26 мая 2014 года. Произвести оплату можно банковскими картами, ЕКАРТОЙ, а также с помощью SMS, а вот наличные средства не принимались. В результате, горожане отказывались платить за парковки считая, что таким образом нарушено их право на наличный расчёт.

В начале ноября 2015 года региональное управление Роспотребнадзора в официальном ответе на депутатский запрос сообщило, что автомобилисты Екатеринбурга могут не платить за парковку, если специальные автоматы не принимают наличные средства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в связи с тем, что некоторые паркоматы не выдавали чеки, их работой заинтересовались налоговые органы. В результате летом 2015 года несколько устройств для автоматической оплаты за парковку были арестованы.