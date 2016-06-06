Москва, 6 июня, 2016, 11:59 — ИА Регнум. Санкции Запада против Российской Федерации (РФ) больше не имеют макроэкономических последствий для страны. Об этом заявил министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

kremlin.ru Алексей Улюкаев

«Мы (власти РФ) не рады ограничительным мерам, однако они больше не имеют серьезных макроэкономических последствий, — сказал Улюкаев. — Впрочем, ключевым словом для экономики является слово «доверие».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Западом и Москвой ухудшились на фоне кризиса на Украине и воссоединения Крыма с РФ.

Сперва Вашингтон и Брюссель ввели санкции против отдельных физических лиц и компаний РФ. Затем санкции были введены в отношении целых секторов экономики РФ.

В ответ Москва ввела эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели «ограничительные меры» против РФ.