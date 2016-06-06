Мурманск, 6 июня, 2016, 11:59 — ИА Регнум.



Эдуард Мане. Сёмга. 1868

Несмотря на прошлогодний мор сёмги в Мурманской области, в этом году вспышек заболеваний в хозяйствах аквакультуры не выявлено. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном комитете по ветеринарии.

«В общей сложности в мае 2016 года клинически осмотрено более 2 миллионов экземпляров рыбы и более одного миллиона штук оплодотворённой икры, заложенной на инкубацию, проведено 327 патологоанатомических и паразитологических исследований, — отметили в ведомстве. — Вспышек инфекционных и инвазионных болезней рыб в хозяйствах аквакультуры Мурманской области не выявлено».

В 2015 году, как сообщало ИА REGNUM, из-за вспышки неизученного заболевания серьёзно пострадала рыбная отрасль региона. О миксобактериозе в садках предприятий аквакультуры стало известно после того, как мурманчане обнаружили сразу несколько свалок мёртвой сёмги. Происходящее могло обернуться экологической катастрофой: на одном из объектов специалисты засвидетельствовали размещение 70 тонн ядовитых отходов, образовавшихся из-за гниения рыбы. Как утилизировать дохлую сёмгу решали несколько месяцев — оказалось, что ни бизнес, ни власти не были готовы к тому, что придётся столкнуться с такой проблемой.

Сейчас власти рассчитывают на инвестпрограммы в рыбной отрасли — об этом ранее заявила губернатор Мурманской области Марина Ковтун. По её словам, введение в эксплуатацию новой фермы по выращиванию атлантического лосося мощностью 5 тысяч тонн на участке «Червяно Озерко» и продолжение реализации рыбоводами своих инвестпрограмм с участием государства дают надежду на исправление ситуации.