Воронеж, 6 июня, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Блок законодательных инициатив федерального уровня в сфере развития кадрового потенциала представил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов на заседании совета законодателей Центрального федерального округа при полномочном представителе президента РФ в ЦФО, которое состоялось 3 июня в Орле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облдумы. В числе тем, обсуждавшихся на заседании — развитие кадрового потенциала, проблемы, связанные с капитальным ремонтом многоквартирных домов, а также исключение объектов из реестра памятников культурного и исторического наследия.

Пресс-служба Воронежской областной Думы председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов на заседании совета законодателей Центрального федерального округа при полномочном представителе президента РФ в ЦФО. Орёл, 3 июня 2016 года

С докладом «О развитии кадрового потенциала в субъектах РФ, находящихся в пределах ЦФО» выступил Владимир Нетесов. Он напомнил, что сегодня Воронежская область входит в число регионов в самым большим количеством студентов.

«С 2014 года формирование государственного задания на подготовку кадров для предприятий региона проводится на конкурсной основе с учётом результатов мониторинга потребности рынка труда, прогноза баланса трудовых ресурсов и предложений отраслевых исполнительных органов государственной власти», — отметил спикер.

Он рассказал, что на базе воронежских вузов созданы и успешно действуют 44 малых инновационных предприятия, в которых студенты участвуют в проведении научных исследований, а также — проходят стажировку.

«В регионе созданы и действуют 15 многофункциональных центров профессиональных квалификаций, в которых осуществляется переподготовка и повышение квалификации кадров для машиностроительной, сельскохозяйственной, радиоэлектронной отрасли, и оборонно-промышленного комплекса», — подчеркнул Владимир Нетёсов.

Председатель Воронежской облдумы также внес ряд предложений по изменению федерального и регионального законодательства в сфере подготовки кадров. В частности, он предложил рассмотреть возможность введения государственного заказа на подготовку специалистов контрактной формы. Кроме того, спикер облдумы предлагает разработать механизм поощрения предприятий, создающих рабочие места для стажировки, практики и трудоустройства выпускников посредством льготного налогообложения, кредитования. Владимир Нетесов уверен также, что необходимо продолжить работу по созданию отраслевых наблюдательных советов по подготовке кадров на базе исполнительных органов государственной власти. К развитию форм дуального обучения необходимо активнее привлекать промышленные предприятия, малый и средний бизнес.

«На уровне регионов сформировать законодательную базу, регулирующую институт наставничества. Хочу отметить, что в Воронежской области уже действует закон «Об организации наставничества в государственных органах Воронежской области». Сроки наставничества варьируются от 1 до 5 месяцев. Результаты работы наставника учитываются при оценке эффективности его деятельности», — сказал Владимир Нетёсов.

Все предложения, прозвучавшие в докладе председателя Воронежской областной думы, были включены в решение, принятое по итогам заседания совета законодателей ЦФО при полномочном представителе президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе.