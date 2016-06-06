Манбидж, Сирия, 6 июня, 2016, 11:53 — ИА Регнум. Официальный представитель «Демократических сил Сирии» (ДСС) Шарфан Дарвиш заявил 6 июня, что боевики (запрещенной в России) террористической группировки «Исламское государство» покидают сирийский город Манбидж вместе со своими семьями, сообщает Reuters.

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«В городе Манбидж очень много домов, которые были захвачены боевиками (запрещенного в России) ИГИЛ и в которых террористы проживали. Теперь они пустуют. Они [боевики] взяли с собой все, что смогли, и покинули город», — отметил он со ссылкой на сообщения, полученные из захваченного города.

Напомним, «Демократические силы Сирии» — вооруженная сирийская оппозиция, поддерживаемая США, начала операцию по освобождению территорий, так называемого «манбижского кармана» от боевиков (запрещенной в России) террористической группировки «Исламское государство» 31 мая. Целью кампании является вытеснения (запрещенной в России группировки) ИГИЛ с территорий Сирии у турецкой границы, с помощью которой боевики давно пополняют свои ряды из стран Европы.