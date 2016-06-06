Санкт-Петербург, 6 июня, 2016, 11:49 — ИА Регнум. К длительному сроку лишения свободы приговорен организатор и руководитель преступной группировки автоугонщиков. Об этом сообщила сегодня, 6 июня, прокуратура Санкт-Петербурга.

hdimagelib.com Угон автомобиля

Алексей Тимофеев обвинялся в совершении более двух десятков преступлений, которые квалифицируются как кража транспортных средств, в том числе — совершенных организованной группой в особо крупном размере.

С февраля по апрель 2015 года Тимофеев и его подельники, по версии следствия, похитили в Петербурге и Ленобласти 22 дорогостоящих автомобиля — в основном, Toyota Camry и Land Rover.

«Установлено, что члены преступной группы на постоянной основе подыскивали новые объекты хищения и, по их обнаружению, подготавливали в каждом конкретном случае план хищения», — отметили в надзорном ведомстве.

Тимофеев заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем его дело рассматривалось в особом порядке. В итоге Приморский районный суд признал Тимофеева виновным в совершении преступлений и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Санкт-Петербург, по данным ряда исследований криминальной статистики, держит печальное «лидерство» среди регионов РФ по числу угонов в соотношении с количеством зарегистрированных автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая 2016 года прошло совместное заседание коллегий регионального ГУ МВД России и прокуратуры Петербурга по профилактике угонов и краж автотранспортных средств и раскрытию этих преступлений.

По результатам решено «обеспечить системное практическое взаимодействие между ведомствами в сфере борьбы с преступлениями, связанными с неправомерным завладением автотранспортными средствами, считая данное направление приоритетным в борьбе с современным проявлением организованной преступности».

Правительствам Санкт-Петербурга и Ленинградской области предложено разработать комплексные меры для технического оснащения системой видеофиксации основных автомагистралей, участков пересечения с кольцевой автодорогой, выездов из города к осени 2016 года. Также решено рассмотреть вопрос о возможности увеличения количества охраняемых парковок в течение 2016 года.