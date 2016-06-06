Ярославль, 6 июня, 2016, 11:48 — ИА Регнум. Прокуратура Красноперекопского района города Ярославля требует заменить все окна в средней общеобразовательной школе № 75. Окна не менялись с момента постройки школы — с 1961 года, и их состояние представляет угрозу жизни и безопасности детей и сотрудников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре.

Как установлено в ходе проверки, проведенной по обращению жительницы областного центра, ненадлежащее состояние оконных рам в школе было констатировано еще в 2014 году. Осмотр, проведенный с участием комиссии муниципального казенного учреждения «Центр функционирования образовательных учреждений Красноперекопского района», выявил, что деревянные рамы сгнили, цельность стекол нарушена.

В результате очищать и мыть их невозможно. Кроме того, окна подвергаются интенсивному атмосферному воздействию, что чревато массовым выпадением стекол. Как сообщают в прокуратуре, первый такой случай уже имел место — в феврале 2015 года на третьем этаже в кабинете музыки вылетели стекла, что создало угрозу ученикам и учителю.

По результатам проверки прокуратура подала в суд иск с требованием обязать мэрию Ярославля и школу полностью заменить оконные блоки в классах и на лестничных маршах.

Между тем, депутат муниципалитета Ярославля Вера Никольская, в чьем округе находится школа, не согласна с такой жесткой оценкой ситуации. Она отмечает, что проблема, действительно, существует, но школа по возможности проводит замену оконных блоков.

«С коридорами сложнее — там почти сплошные окна. Но в целом потихоньку работа идет. Так что проблема надуманная. Вероятно, кто-то подсуетился. Вообще, такая ситуация актуальна для многих ярославских школ, последняя из которых построена в 1999 году. Так что проблема назрела. Будем искать решение», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM Вера Никольская.