Варшава, 6 июня, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что проводимая Москвой политика угрожает Варшаве. В связи с этим НАТО и Евросоюз должны быть готовы к худшему из возможных сценариев дальнейших событий. Об этом он сообщил в интервью польской ежедневной газете Rzeczpospolita.

Цитата из т/ф «Государственная граница». Реж. Борис Степанов. 1980. СССР Польская разведка в растерянности

«Политика России в нынешнем состоянии представляет для нас угрозу», — заявил Солох.

По словам Солоха, Варшава намерена внести новые угрозы, которым, как он считает, подвергается Польша, в стратегию национальной безопасности. К этому документу до конца текущего года будут предложены соответствующие поправки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июня министр обороны Польши Антони Мачеревич заявил, что Варшава намерена разместить на территории страны один батальон НАТО, которого будет вполне достаточно, чтобы «сдержать агрессию со стороны России». Минобороны Польши полагает, что, в случае «российской агрессии» от батальона НАТО потребуется лишь замедление «наступления врага».

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