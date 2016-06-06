Оренбург, 6 июня, 2016, 11:42 — ИА Регнум. Качество питьевой воды, поставляемой оренбуржцам компанией «Росводоканал Оренбург» (ООО «Оренбург Водоканал»), за последние годы стабилизировалось. Информацию об этом на своем сайте разместило управление Роспотребнадзора по Оренбургской области.

По сообщению ведомства, мониторингом качества питьевой воды, подаваемой населению, охвачены все водопроводы города Оренбурга и пригородных поселков. Удельный вес горожан, обеспеченных безопасной питьевой водой по итогам мониторинга за 2015 год, составляет 97% при среднеобластном показателе 94,8%. В первом квартале 2016 года отобрано 140 проб питьевой воды, все соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Удельный вес проб воды, не соответствующий нормативам по санитарно-химическим показателям, не превышает среднеобластного показателя.

«Гарантией качества питьевой воды служит многоступенчатый контроль на всем пути ее движения — от водоисточника до потребителя, — отметил генеральный директор ООО «Оренбург Водоканал» Михаил Иванов. — Его ежедневно осуществляет центральная аналитическая лаборатория предприятия. Общее количество контрольных точек отбора проб в сети — более 120. Возможности лаборатории «Оренбург Водоканала» позволяют выполнять анализ по 60 критериям, разработанным с учетом гигиенических требований и возможного поступления загрязнений от объектов, расположенных в зонах санитарной охраны водоисточников. Это различные органолептические, микробиологические показатели, соли, металлы, галогенорганические соединения, фенолы, нефтепродукты, пестициды, природные радионуклеиды».

В год анализируется более 8 тысяч проб питьевой и природной воды. По результатам такого контроля специалисты лаборатории отслеживают динамику изменения качественных характеристик питьевой воды на всех этапах её производства и транспортировки, выявляют «горячие точки» и проблемные участки. Это помогает расставлять приоритеты при вложении средств в реконструкцию и капитальный ремонт объектов водоснабжения.