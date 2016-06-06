Махачкала, 6 июня, 2016, 11:40 — ИА Регнум. В Дагестане начались комплексные учения Каспийской флотилии, в рамках которых морские пехотинцы отработают упражнения по слаженности в условиях боевых действий и по полевой выучке, сообщили ИА REGNUM 6 июня в администрации главы и правительства республики.

commons.wikimedia.org Современная российская самоходная артиллерийская установка 2С19 «Мста-С»

В понедельник приступили к учениям военнослужащие самоходных артиллерийских батарей отдельных батальонов морской пехоты Каспийской флотилии. В учениях примут участие около 50 человек личного состава на 15 самоходных артиллерийских установках (САУ) «Нона».

«На первом этапе занятий экипажи батарей совершат марш в район боевой подготовки, проведут развертывание батарей в боевой порядок с занятием огневых позиций и их инженерным оборудованием, а затем приступят к отработке индивидуальных нормативов», — сообщили в администрации главы Дагестана.

Индивидуальные занятия на учениях подразумевают подготовку САУ к ведению огня, управление огнем и разведку целей. После этого батареи перейдут к групповым маневрам и стрельбам.

В апреле текущего года Каспийская флотилия провела боевые учения со стрельбами из ракетного комплекса «Калибр». Как сообщала пресс-служба Южного военного округа, все морские цели были успешно поражены. В учения принимали участие более двадцати боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, в том числе ракетный корабль «Дагестан».