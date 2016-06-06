Ташкент, 6 июня, 2016, 11:35 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Ислам Каримов вынес постановление, согласно которому в Ташкенте 12−14 июля пройдет Первая международная ярмарка плодоовощной продукции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы государства.

Алексей Исупов. Базар в Самарканде. 1923

Целью ярмарки служит «увеличение объемов и расширение номенклатуры поставок на экспорт свежей и переработанной плодоовощной продукции, освоения новых рынков ее сбыта».

Узбекистан заинтересован в увеличении объема экспорта плодоовощной продукции в Россию и готов поставлять более 800 тыс. тонн овощей и фруктов в год. В 2016 году совокупный экспорт плодоовощной продукции из республики запланирован в объеме 1,2 млн тонн.