Обь, Новосибирская область, 6 июня, 2016, 13:29 — ИА Регнум. Во дворе школы №26 города Обь Новосибирской области семилетняя девочка была ранена выстрелом из пневматического пистолета. О случившимся 3 июня в полицию сообщили из больницы, куда ребенок был доставлен с ранением поясничной области, рассказали ИА REGNUM в Главном управлении МВД России по региону.

pixabay.com Пневматическое оружие

Девочке была оказана медицинская помощь, после чего ее отпустили домой.

Как оказалось, этот выстрел на территории школы был не единственным — один из работников образовательного учреждения заявил в полицию об обнаруженном повреждении на его автомобиле, который был припаркован на территории школы.

Кроме того, по информации «Тайги.инфо» пострадал еще и директор школы.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», сотрудники полиции занимаются розыском подозреваемого в совершении данного преступления. Школа сейчас работает в обычном режиме.