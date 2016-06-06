Ставрополь, 6 июня, 2016, 11:30 — ИА Регнум.



publicdomainpictures.net Взятка

В Ставропольском крае под следствие попала преподаватель Ставропольского государственного медицинского университета по подозрению в получении взятки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

По данным следствия, доцент кафедры гигиены получила от студента 3-го курса педиатрического факультета 15 тысяч рублей в качестве взятки. За это она выставила ему оценку «хорошо» по предмету «гигиена» без проверки знаний.

В отношении преподавателя возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки».

Отметим, что это дело стало очередным в числе коррупционных дел в системе образования региона. Эта сфера по итогам 2015 года признана самой коррумпированной в Ставропольском крае.

Медуниверситет уже попадал ранее в поле зрения следственных органов. Проректор Ставропольской государственной медицинской академии находится под следствием по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, он подписал документы по приемке и оплате работ по капитальному ремонту стоматологической поликлиники Медакадемии на сумму более 4 миллионов рублей. Средства были перечислены на счет предприятия, однако ремонт сделан не был.

Под следствием за взяточничество находятся также несколько преподавателей различных вузов региона. Так, доцент кафедры физической культуры института образования и социальных наук Северо-Кавказского Федерального университета, предположительно, предложил трем студентам сдать зачеты за 3 тысячи рублей от каждого.

И.о. заведующей и преподаватель кафедры русского языка и литературы филиала Ставропольского пединститута заподозрены во взяточничестве. По данным следствия, они брали взятки в размере 33—50 тыс. рублей у студентов за гарантию успешной сдачи экзаменов.

Наиболее громкий из коррупционных скандалов в сфере образования региона — обвинение во взяточничестве экс-министра образования региона Василия Лямина. По данным следствия, Лямин выдвинул директору Кисловодского государственного многопрофильного техникума требования о передачи ему взятки в размере 1 млн рублей в качестве так называемой доли за предоставленную субсидию. Дело находится в суде.