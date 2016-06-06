Москва, 6 июня, 2016, 11:29 — ИА Регнум. В Москве будут проведены строительные работы по расширению проезжей части к АО «Международный аэропорт Внуково», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Москомстройинвеста. В ведомстве уточнили, что планируется построить дополнительную полосу для движения автотранспорта и выездной карман с дополнительными шлагбаумами.

Аэропорт Внуково

«Принимаемые меры позволят улучшить качество обслуживания пассажиров терминалов A и D аэропорта Внуково», — пояснили в пресс-службе.

В Москомстройинвесте добавили, что земельный участок территории привокзальной площади аэропорта Внуково будет предоставлен инвестору без торгов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект с предоставлением земли для расширения подъезда к аэропорту Внуково.