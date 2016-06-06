Более 700 человек подписали петицию в защиту мурманских медведей
Мурманск, 6 июня, 2016, 11:26 — ИА Регнум. Жительница города Апатиты Мурманской области собирает подписи в защиту медведей, которые всё чаще появляются в окрестностях населённых пунктов региона. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на момент публикации сообщения, под петицией, размещённой на сайте Change.org свои подписи поставили более 700 человек.
«Я считаю, что убивать медведей в окрестностях нашего города бессмысленное и это жестокое решение, медведи не должны быть лишены права на жизнь из-за неаккуратности людей, — считает Анастасия Хищенко. — Помойки в городе появились в результате наплевательского отношения людей к окружающей среде. А для медведей сейчас голодный период: в лесу нет ягод и грибов. Некоторые люди думают, что дразнить медведя из машины — это очень здорово и весело, но тем самым они сами прикармливают медведей и делают их почти что ручными. А потом от людей же слышны жалобы о том, что медведь появился в том или ином районе. Люди, давайте не будем бессердечными!».
Ранее, как сообщало ИА REGNUM, мурманские охотоведы заявили о том, что займутся ликвидацией медведя в районе города Кандалакша. Специалисты прибегнут к крайней мере в том случае, если хищник будет представлять реальную угрозу жизни и здоровью местных жителей. Соответствующий приказ о регулировании численности животных недавно был издан министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области.
Напомним, первые медведи вблизи населённых пунктов Мурманской области были замечены в мае. Оклемавшись от зимнего сна, хищники вновь стали приходить в места, обжитые человеком.