Мурманск, 6 июня, 2016, 11:26 — ИА Регнум. Жительница города Апатиты Мурманской области собирает подписи в защиту медведей, которые всё чаще появляются в окрестностях населённых пунктов региона. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на момент публикации сообщения, под петицией, размещённой на сайте Change.org свои подписи поставили более 700 человек.

pixabay.com Медведи

«Я считаю, что убивать медведей в окрестностях нашего города бессмысленное и это жестокое решение, медведи не должны быть лишены права на жизнь из-за неаккуратности людей, — считает Анастасия Хищенко. — Помойки в городе появились в результате наплевательского отношения людей к окружающей среде. А для медведей сейчас голодный период: в лесу нет ягод и грибов. Некоторые люди думают, что дразнить медведя из машины — это очень здорово и весело, но тем самым они сами прикармливают медведей и делают их почти что ручными. А потом от людей же слышны жалобы о том, что медведь появился в том или ином районе. Люди, давайте не будем бессердечными!».

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, мурманские охотоведы заявили о том, что займутся ликвидацией медведя в районе города Кандалакша. Специалисты прибегнут к крайней мере в том случае, если хищник будет представлять реальную угрозу жизни и здоровью местных жителей. Соответствующий приказ о регулировании численности животных недавно был издан министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области.

Напомним, первые медведи вблизи населённых пунктов Мурманской области были замечены в мае. Оклемавшись от зимнего сна, хищники вновь стали приходить в места, обжитые человеком.