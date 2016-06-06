Москва, 6 июня, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Россия продолжает оставаться для Вьетнама самым крупным европейским туристическим рынком. За январь-май 2016 года страну посетило более 180 тыс. граждан РФ, что на 23,3% превысило показатели за аналогичный период 2015 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

pixabay.com Вьетнам. Залив Халонг

В мае на курортах Вьетнама побывало 36 тыс. российских туристов, что почти на 65% превысило аналогичный показатель прошлого года.

Чаще остальных Вьетнам посещают граждане Китая (более 1 млн человек: + 44% к показателю 2015 года) и Южной Кореи (более 631 тысячи туристов: + 37,7%).

Всего за 5 месяцев 2016 года Вьетнам посетили более 4 млн иностранных туристов, что на 20% превысило прошлогодний показатель.

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Как сообщало ИА REGNUM, после «закрытия» для жителей России массовых туристических направлений — Турции и Египта — заметно оживился вьетнамский туристический рынок. По данным АТОР, в новогодние праздники рост запросов от потенциальных российских туристов показали Индия, Таиланд и Вьетнам.

Отметим, в 2015 году Вьетнам принял около 130 тысяч российских туристов. А в 2009 году их было лишь 50 тысяч.

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