Ярославль, 6 июня, 2016, 11:22 — ИА Регнум. В Ярославской области студентов, аспирантов и ординаторов, получающих областные стипендии, ограничат 30-летним возрастом. Соответствующий законопроект внес в Ярославскую областную думу губернатор области Сергей Ястребов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

главное здание ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

Право на дополнительные стипендии лучшим студентам, аспирантам и ординаторам учреждений высшего образования, расположенных на территории региона дает «Социальный кодекс Ярославской области», поправки в которые и вносит губернаторский законопроект. В настоящее время возраст потенциальных получателей не ограничен. Стипендии назначаются за высокие достижения в учебе, науке, спорте, эффективную и результативную научно-исследовательскую и преподавательскую работу, а также нуждающимся в социальной поддержке.

«С учетом Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, а также практики применения положений Закона области «Социальный кодекс Ярославской области» в части назначения именных стипендий студентам, аспирантам и ординаторам законопроектом предлагается уточнить категории лиц, имеющие право на получение именных стипендий, в части установления возрастных ограничений, соответствующих понятиям «молодежь», «молодой ученый», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ректор Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова Александр Русаков не видит в вводимых ограничениях ущемления прав студентов и аспирантов.

«30-летний возраст — это возраст, до достижения которого занимающийся наукой человек реально нуждается в стипендии. Это вполне естественный барьер. Если же человек поступил в аспирантуру, уже состоявшись в других сферах деятельности, например, в бизнесе, вряд ли правильно его поддерживать стипендией», — полагает Александр Русаков.