Мурманск, 6 июня, 2016, 11:19 — ИА Регнум. В Мурманской области перед судом вновь предстанет бывший директор организаций, входящих в агрохолдинг «Мурманский». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области.

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«Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора трёх коммерческих организаций Бориса Мазура, обвиняемого в неисполнении обязанностей налогового агента, — отметили в ведомстве. — В ходе расследования установлено, что, в период с января 2012 по конец декабря 2014 года директор трёх коммерческих организаций, работающих во взаимосвязи друг с другом — ООО «Свинокомплекс Пригородный 1», ООО «Свинокомплекс Пригородный 2» и ООО «Свинокомплекс Пригородный 3» принял решение об умышленном неперечислении в бюджетную систему Российской Федерации налога, удержанного с доходов, выплаченных сотрудникам данных предприятий в общей сумме не менее 10 миллионов рублей».

Как подчеркнули в ведомстве, сейчас уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. «Максимальный срок наказания, предусмотренный за совершение указанного преступления — до двух лет лишения свободы», — подчеркнули в Следкоме.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, руководитель агрохолдинга «Мурманский» Владимир Мазур, а также его сын Борис Мазур оказались под арестом по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

Напомним, в феврале 2016 года Борис Мазур был осуждён за превышение полномочий на должности руководителя. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.