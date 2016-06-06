Эль-Фаллуджа, Ирак, 6 июня, 2016, 11:12 — ИА Регнум. Международная благотворительная организация «Норвежский совет по делам беженцев» сообщила 6 июня, что боевики (запрещенной в России) террористической группировки «Исламское государство» расстреливают мирных жителей, пытающихся покинуть осажденный иракскими вооруженными силами город Эль-Фалуджа, передает Associated Press.

U.S. Marine Corps Бои в Эль-Фаллуджа

По словам сотрудников совета, который работает с беженцами и внутренне перемещенными лицами, боевики (запрещенного в России) ИГИЛ открыли огонь по группе мирных жителей, которые пытались переправиться через реку Евфрат, добавив, что некоторые из них были убиты, об этом организации стало известно от тех, кому удалось покинуть осажденный город.

Напомним, операция по освобождению города Эль-Фаллуджа, находящегося в 50 км на запад от иракской столицы, началась 23 мая. В ней принимают участие как армия страны, так и шиитские вооруженные формирования.

Несмотря на первоначальные успехи, силы Ирака столкнулись с ожесточенным сопротивлением со стороны (запрещенной в России) террористической группировки «Исламское государство», удерживающей город с 2014 года.

Правозащитные и благотворительные организации отмечают, что мирные жители, находящиеся в городе, несут на себе основную ношу противостояния между вооруженными силами Ирака и боевиками (запрещенной в России) террористической группировки «Исламское государство».