Пекин, 6 июня, 2016, 11:08 — ИА Регнум. В КНР развернулась дискуссия вокруг участившихся преступлений, совершенных несовершеннолетними гражданами. Поводом для споров послужило недавнее покушение на убийство одного из столичных школьников, совершенное его несовершеннолетним одноклассником.

cocoparisienne Полицейский

Правоохранительные органы Пекина сообщили о возбуждении уголовного дела в связи с отравлением несовершеннолетнего школьника. Как установило следствие, учащийся 9-го класса одной из столичных школ был отравлен сульфатом меди, который ему подсыпал его одноклассник. Пострадавший был доставлен в больницу с повреждением почек, печени и желудка. Благодаря оперативному вмешательству врачей, жизнь мальчика удалось спасти, пишет «Сина синьвэнь».

Несовершеннолетнему преступнику удалось избежать наказания. Родители заплатили семье пострадавшего компенсацию, а сам отравитель был исключен из школы. Китайское общество было возмущено безнаказанностью преступника, многие высказывали мнение, что несовершеннолетнего необходимо судить наравне со взрослыми.

«Исключение из школы является единственным возможным наказанием несовершеннолетнего в рамках существующего законодательства КНР», — прокомментировал замглавы Пекинской ассоциации юристов Ван Дацян.

Правозащитник отметил, что в некоторых случаях несовершеннолетних следовало бы судить за особо тяжкие преступления как взрослых, благодаря этому многие дети отказались бы от совершения преступлений.

По результатам социологического опроса, проведенного одним из информационных агентств Китая, 95,5% из 10 тыс. опрошенных высказались за ужесточение наказания несовершеннолетних за особо тяжкие преступления. Жители Китая призывают законодателей пересмотреть закон в области защиты несовершеннолетних и ввести суровые наказания для несовершеннолетних преступников.