Вологда, 6 июня, 2016, 11:06 — ИА Регнум. Предприятие «Вологдаэнергосбыт» ограничило подачу электроэнергии 60 котельным в Вологодской области. Причина таких санкций — многомиллионные долги коммунальных организаций за потребленную электроэнергию. В настоящий момент под угрозой отключения находятся еще более 40 котельных, руководству которых энергетики уже направили соответствующие уведомления, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в «Вологдаэнергосбыте».

Котельная Государственной станции № 1 (ГЭС-1). 1928

Долги предприятий ЖКХ, имеющих на балансе котельные, приблизились к 90 миллионам рублей. Самая серьезная ситуация по неплатежам сложилась в семи районах области. Больше всего энергетикам задолжало предприятие ООО «Тепловодоресурс» из Сокольского района — 3,8 миллиона рублей. На втором месте коммунальщики Вологодского района: «СпецКомСервис» (3,3 млн), «Сети» (2,5 млн), «Теплосила» (1,8 млн), «Жилкомсервис» (1,5 млн) и «Кубенское — Ресурс» с долгом в 1,5 миллиона. В Тотемском, Усть-Кубинском и Кадуйском районах Вологодчины долги коммунальных предприятий достигают 700−800 тысяч рублей.

«Как показывает практика прежних лет, предприятия ЖКХ не торопятся возвращать долги ни в период отопительного сезона, ни тем более после его завершения. Поэтому с наступлением летнего периода ОАО «Вологдаэнергосбыт» ужесточает позицию в отношении жилищно-коммунальных предприятий области, имеющих задолженность за поставленные энергоресурсы. Эти вынужденные ограничительные санкции могут повлиять на подготовку к предстоящему отопительному сезону: теплоснабжающим организациям летом нужно успеть подготовить оборудование к новым нагрузкам, а без электроэнергии сделать это в полном объеме будет затруднительно», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель энергокомпании Елена Губина.

Энергетики отмечают, что собираются вернуть электричество котельным только после того, как предприятия ЖКХ полностью погасят все свои долги.

В департаменте ТЭК корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что сложившаяся ситуация не должна привести к срыву отопительного сезона. Сейчас отопительные котельные в регионе остановлены, там идут плановые ремонтные работы. Поэтому финансы в первую очередь направляются на ремонт теплоисточников и подготовку к будущей зиме. Из-за этого у ряда предприятий и возникли долги: кто-то задолжал энергетикам за месяц, кто-то за два. В целом же суммы нельзя назвать критичными.

«Ситуация повторяется ежегодно, в отопительный сезон в области накапливаются долги. Но, как показывает практика, в летний период большая часть задолженности гасится, а очередной отопительный сезон в регионе начинается своевременно», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM начальник управления энергетического комплекса областного департамента ТЭК и ТР Михаил Филин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аналогичная ситуация сложилась в регионе ровно год назад. Тогда коммунальщики оказались должны энергетикам порядка 100 миллионов рублей, а под отключение попали более 100 котельных. Тогда из областного бюджета на обеспечение бесперебойной работы объектов теплоэнергетики выделили 6,2 миллиона рублей, которые распределили между 5 районами. В этом году субсидий на эти цели в областной казне не предусмотрено.