Москва, 6 июня, 2016, 11:10 — ИА Регнум. До конца 2016 года в Москве квартира поэта Владимира Маяковского на Красной Пресне, где он жил с матерью и сестрами с 1913 по 1915 год, начнет работать как музей, сообщается на официальном сайте мэрии столицы.

Владимир Маяковский

Как отметил директор музея Маяковского Алексей Лобов, в квартире будут организованы выставки с фотографиями, личными вещами поэта и его дочери.

«Патрисия Томпсон, дочь Владимира Маяковского, передала в дар будущему музею-квартире большое количество архивных материалов», — пояснил директор.

Напомним, в Москве по адресу Лубянский проезд, 3/6, стр. 4 находится музей Владимира Маяковского. С 2013 года здание закрыто на ремонт. Открытие музея состоится в 2018 году.