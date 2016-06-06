Москва, 6 июня, 2016, 11:00 — ИА Регнум. Пристально следят за курсом американского доллара 31% жителей России. 48% его динамика совершенно не интересна. Мужчин, отслеживающих курс доллара, в 1,5 раза больше, чем женщин (37 и 24% соответственно). Таковы данные опроса, проведенного Исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru

wilhei Монеты

Несмотря на прогнозы аналитиков, граждане РФ не предсказывают скачков курса рубля и прогнозируют его курс на 1 июля чуть выше нынешнего — 67 руб. 23 коп.

Рубль по-прежнему считается российскими гражданами самой надежной валютой для хранения сбережений: его предпочитают 38%, доллар — 15%, евро — 11%.

Лояльнее всего к отечественной валюте относятся молодые люди 25−34 лет: 40% из них считают, что свои сбережения лучше всего держать в рублях. Доллары предпочитают мужчины (19%), евро — молодежь до 24 лет (19%).

Опрос проведен 2−3 июня 2016 года в 271 населенном пункте России. Исследуемая совокупность: экономически активное население России в возрасте старше 18 лет. Размер выборки: 1600 респондентов.