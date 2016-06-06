Якутск, 6 июня, 2016, 11:37 — ИА Регнум. В Верховном суде Якутии идёт заседание по апелляционной жалобе, поданной ответчиком по делу о защите чести и достоинства, инициированному главой Якутии по итогам публикации в СМИ правозащитника Николая Седалищева. Заседание проходит оживлённо, а судья Валентина Громацкая эмоциональна, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как пишут «Вести Якутии», Валентина Громацкая прерывает адвоката правозащитника Ольгу Тимофееву и спорит с ней. Информагентство публикует её фразы, взбудоражившие зал: «Вы нам, что ли, законы еще читать будете?» (адвокату), «Зачем вы эти документы подымаете, это было в 2004 году?». «Вести Якутии», ведущие прямую трансляцию из зала суда, также сообщали, что выступление адвоката Ольги Тимофеевой Валентина Громацкая также прерывала следующими возгласами: «Зачем вы связываете Вахромеева и Борисова?», «Это все ваши предположения!».

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В ответ на это адвокат правозащитника сделал вывод, что «трудно выступать, когда понятно, что суд уже принял решение» и «объективное разбирательства на территории республики невозможно». «Вся проблема в истце. Если бы это был не он, то, скорее всего, этот суд был рассмотрен объективно», — отметила Ольга Тимофеева. По её мнению, ответчик по делу главы республики о защите чести и достоинства был лишён возможности провести лингвистическую экспертизу текста, который стал поводом для иска. На заседании защитник Николая Седалищева также отмечала, что все изложенное в статье в ходе рассмотрения дела в Якутском городском суде было подтверждено документами и показаниями свидетелей.

По словам Ольги Тимофеевой, суд первой инстанции не создал условий для полного сбора доказательств и собирал самостоятельно доказательства для стороны истца. «Показания Борисова, что он не юрист, не освобождает его от ответственности», — уверена адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 6 июня, Верховный суд Якутии рассматривает апелляционную жалобу правозащитника Николая Седалищева, проигравшего в деле о защите чести и достоинства главы республики Егора Борисова. «Решение явно принято в пользу Борисова без учета действующих норм закона и противоречит материалам дела, — прокомментировал «Якутия. Инфо» Фёдор Винокуров, защищавший ответчика в Якутском городском суде. — Фемида приходит к выводу: Седалищев раскритиковал некоего Борисова как человека, а не как должностное лицо, и на этом основании наказал ответчика рублём».