Гагра, Абхазия, 6 июня, 2016, 10:54 — ИА Регнум. Финальный матч чемпионата мира по футболу среди непризнанных государств прошел в Абхазии и закончился победой хозяев поля, сообщает «Чемпионат».

football.ua Футбольные ворота

Соперником абхазских футболистов стала сборная Пенджаба, разделенного между Индией и Пакистаном региона. Основное и дополнительное время матча закончилось вничью со счетом 1:1, но в серии пенальти точнее и удачливее оказались абхазские спортсмены, выигравшие матч со счетом 6:5.

В итоге Абхазия стала чемпионом мира среди непризнанных государств. Бронзовым призером чемпионата стала сборная Северного Кипра, со счётом 2:0 обыгравшая команду Падании в матче за третье место.

Чемпионат проводился под эгидой Конфедерации независимых футбольных ассоциаций (ConIFA) с участием команд непризнанных государств и народов, меньшинств и регионов, аффилированных с ФИФА.