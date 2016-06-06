Ростов-на-Дону, 6 июня, 2016, 10:50 — ИА Регнум. За прошедший месяц, в течение которого платные парковки в Ростове-на-Дону проходят апробацию, горожане совершили около двух тысяч транзакций. Пока услугой можно воспользоваться бесплатно. Как сообщается на сайте компании ООО «Ростовское парковочное пространство», которая занимается нововведением в областном центре, эксперимент продолжается, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июня.

rndparking.ru Паркомат

Как отметил гендиректор компании Александр Юрьев, сайт, через который можно совершить оплату, а также уточнить все детали платной стоянки, уже посетители более 5,5 тыс. человек. Популярным стало и приложение для смартфонов, доступное для всех видов операционных систем, которое скачали почти две тысячи горожан. Это удобно тем, что при оплате через СМС-сообщения и мобильное приложение тарификация происходит поминутно. При этом неиспользованное время стоянки сохраняется для следующей парковки. Как отмечают в компании, оплата за пользование платной парковкой взимается ежедневно с 8:00 до 20:00, кроме выходных и праздничных дней.

Напомним, что система платных парковок запущена на стадии проекта по улице Красноармейской от проспекта Ворошиловского до Театрального. Работа оборудования, программного обеспечения, онлайн-сервисов и схем движения мобильных комплексов контроля проходит тщательную проверку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на первом этапе в городе появится 1 тыс. парковочных мест, затем сеть расширится до 6,5 тыс. машино-мест.