Магас, 6 июня, 2016, 10:46 — ИА Регнум. Неизвестные обстреляли из гранатомета воинскую часть в Сунженском районе Ингушетии. Как сообщают Вести.Ru, в результате инцидента никто не пострадал.

Vitaly V. Kuzmin Выстрел ВОГ-25 к подствольному гранатомёту

ЧП произошло в воскресенье, 5 июня, на окраине селения Алхасты.

По предварительным данным, снаряд был выпущен по территории воинской части из подствольного гранатомета ВОГ-25. От разрыва боеприпаса образовалась небольшая воронка.

Отмечается, что российские военные открыли по нападавшим ответный огонь, но злоумышленникам удалось скрыться.