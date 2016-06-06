Санкт-Петербург, 6 июня, 2016, 10:50 — ИА Регнум. Житель Москвы, 65-летний Михаил Слоним погиб под колесами внедорожника в центре Петербурга вечером 5 июня. Слоним был близким другом писателя и журналиста Дениса Драгунского и прототипом Мишки Слонова — друга Дениса Кораблева — в «Денискиных рассказах» советского писателя Виктора Драгунского.

http://vk.com/spb_today ДТП с погибшим на набережной Макарова. Фото из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Факт гибели друга подтвердил в тот же день Денис Драгунский на своей странице в Facebook: «Мой бесценный друг детства, мой дорогой Миша Слоним погиб сегодня, в девять вечера, в Петербурге, его сбила машина. Невозможно поверить, понять».

О трагическом происшествии сообщили накануне очевидцы в популярной городской группе в соцсети «ВКонтакте». Мужчину сбил автомобиль Range Rover на набережной Макарова на Васильевском острове.

«На набережной Макарова, около дома 34 насмерть сбит человек. Рейндж стоит на встречке. Мужчина перебегал дорогу к своим родственникам и такси, собирались ехать домой в Москву, билеты куплены… на глазах у жены и друзей… Внедорожник летел прилично… мог и до пешеходного перехода дойти… водитель не «золотая молодежь», — такое сообщение оставил один из свидетелей ДТП.

Судя по фотографиям с места трагедии, Михаил Слоним действительно нарушил правила дорожного движения, перебегая проезжую часть в месте, где нет пешеходного перехода. Однако официальную версию случившегося назовут правоохранительные органы.