Красногорск, 6 июня, 2016, 11:41 — ИА Регнум. С 1 сентября 2016 года в школах Московской области во внеурочной деятельности первоклассников начнут обучать азам игры в шахматы по программе «Шахматная азбука». Обучение начнется в 296 школах. По мнению экспертов, игра в шахматы поможет развить у школьников навыки планирования и концентрации внимания, а для учителей новые знания станут частью плана по повышению квалификации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ABWI74 Игра в шахматы

По информации пресс-службы министерства образования Подмосковья, обучение азам игры в шахматы начнется сентябре этого года в 296 школах Московской области. Также планируется, что 400 учителей начальных классов и педагогов дополнительного образования пройдут курсы повышения квалификации.

Делиться своими знаниями с учителями будут преподаватели Академии социального управления и тренеры Московской областной Федерации шахмат.

«Раз в три года любой преподаватель обязан проходить повышение квалификации, думаю, что этом может быть вписано в текущий план повышения квалификации. Есть еще и менее затратный путь, когда приглашается тренер, ведь во всех городах Московской области имеются шахматные клубы, при которых работают секции в рамках дополнительного образования. Можно пригласить тренера оттуда, как правило они имеют шахматный разряд и будут наиболее квалифицированными преподавателями», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM член комитета Мособлдумы по вопросам образования Алексей Мазуров.

«Я поддерживаю введение шахмат двумя руками. Я сам занимался в детстве шахматами. Эта игра игра имеет огромное значение в становлении личности человека. Шахматы — модель мира, которая учит стратегии, контролю, элементарному вниманию. Развиваются навыки планирования, выстраивания тактики и стратегии. Если шахматы будут в школах введены, это станет большим плюсом. Эта игра — одна из самых мудрых», — отметил парламентарий.

По словам Мазурова, учиться азам этой игры можно с детского сада, поэтому занятия не станут сверхнагрузкой для первоклашек.

Как, в свою очередь, пояснил директор МБУ «Коломенский шахматный клуб имени Анатолия Карпова» Игорь Ковпак, в Коломне одному из учащихся клуба удалось получить первый разряд еще до того, как тот отправился в первый класс.

«Конечно, это все необходимо, чем больше детей будет заниматься этой замечательной игрой, тем лучше, ведь эта игра воспитывает самостоятельность мышления, в отличие от ЕГЭ и других тестов, где есть варианты ответов и можно угадать. Шахматы необходимы в современной школе. В Коломне был опыт приобщения детей даже дошкольников, и очень хорошо он прошел. Все зависит от формы преподавания. Детям дошкольного возраста, конечно, нужно все преподнести в виде сказки или занимательной истории. У нас есть дошкольник, который за полтора года уже получил первый разряд, участвовал в первенствах», — заключил собеседник агентства.

Напомним, ранее в области предлагалось вернуть в школьную программу уроки астрономии. С инициативой по возвращению астрономии выступил Московский планетарий. Предложение также поддержал Роскомос.