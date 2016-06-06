Ярославль, 6 июня, 2016, 10:41 — ИА Регнум. 6 июня ярославские коммунисты проведут необычную акцию — не политическую, а поэтическую. У памятника Ленину на Красной площади они будут читать стихи, сообщил корреспонденту ИА REGNUM первый секретарь регионального обкома КПРФ Александр Воробьев. Акция посвящена Дню рождения Александра Сергеевича Пушкина, поэтому в центре внимания участников акции — творчество великого русского поэта. Кроме того, будут звучать стихи, посвященные Пушкину.

ИА REGNUM Александр Воробьев

«Лично я подобрал порядка 10 поэтов ХХ века, которые писали поэтические посвящения Пушкину: Марина Цветаева, Николай Рубцов и другие. Кто-то планирует читать свои собственные стихи. Кроме того, мы предоставляем возможность прочесть свои любимые произведения всем желающим в режиме свободного микрофона», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Воробьев.

Особый колорит поэтической акции невольно придаст погода — в Ярославле с утра пасмурное небо и льет дождь. Однако коммунисты не намерены отменять мероприятие.

«Погода не блещет, конечно. Надеюсь, дождь не станет помехой поэзии. На всякий случай накидку и зонтик беру с собой. Акция начнется в 17.00», — заключил Александр Воробьев.