Москва, 6 июня, 2016, 10:47 — ИА Регнум. Более 500 многоэтажных домов Москвы дополнительно включили в программу капремонта на 2016 год, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. Как заявил генеральный директор столичного Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Артур Кескинов, в домах будут проведены работы по замене газовых труб и ремонту фасадов.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Ремонт многоэтажных домов

«Принято решение о дополнительном включении в план 2016 года фасадных работ в 400 домах, а также реконструкции внутридомовых систем газоснабжения в 102 домах», — отметил Кескинов.

Представитель фонда капремонта подчеркнул, что ремонтные работы в этих зданиях были запланированы на более поздние сроки. «Состояние этих элементов зданий напрямую влияет на безопасность проживания, чем и обуславливается принятое решение об их ремонте ранее запланированных сроков», — пояснил он.

Также Кескинов добавил, что сбор взносов за капремонт в столице превышает 92%.

Напомним, в Москве начали взимать плату за капремонт в июле 2015 года. Минимальный взнос, установленный в городе, составляет 15 руб. за 1 кв. метр. В марте 2016 года Мосгордумой был принят закон, согласно которому одинокие неработающие пенсионеры старше 70 лет получают льготы в размере 50%, а пенсионеры старше 80 лет освобождаются от уплаты взносов.