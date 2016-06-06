Калуга, 6 июня, 2016, 10:36 — ИА Регнум. Выпускники общеобразовательных организаций Калужской области сегодня, 6 июня, сдают единый государственный экзамен по математике профильного уровня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

По информации регионального министерства образования и науки, в этом году экзамен по математике профильного уровня сдают 3364 школьника. ЕГЭ по математике является обязательным экзаменом, который необходимо сдавать всем выпускникам. Экзамен по математике разделен на два уровня: базовый и профильный. Профильный уровень включает задания базового, повышенного и высокого уровней сложности с кратким или развернутым ответами. Профильный уровень проводится для выпускников и абитуриентов, поступающих в ВУЗы, где в перечне вступительных испытаний присутствует математика.

Экзаменационная работа по математике базового уровня разделена на две части, первая из которых содержит 8 заданий с кратким ответом, вторая часть содержит 4 задания с кратким ответом и 7 заданий с развернутым ответом.

На выполнение заданий экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Для получения аттестата в 2016 году необходимо набрать — 27 баллов. Минимальное количество баллов для поступления в организации высшего образования по математике — 27.

Для проведения единого государственного экзамена на территории области открыто 37 пунктов проведения экзаменов, максимальная наполняемость аудиторий — 25 человек. Каждый пункт проведения экзаменов оснащен системой видеонаблюдения в режиме онлайн и необходимым количеством металлодетекторов.