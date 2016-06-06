Бишкек, 6 июня, 2016, 10:27 — ИА Регнум. В ходе летнего туристического сезона более 2800 милиционеров и 600 добровольных народных дружинников будут обеспечивать охрану правопорядка на территории курортно-оздоровительных учреждений Киргизии и в местах массового отдыха граждан. Об этом сегодня, 6 июня, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Киргизской Республики.

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В частности, только на территории Иссык-Кульской области, пользующейся наибольшей популярностью у туристов в летний период, задействованы около 550 сотрудников милиции и 150 спецназовцев МВД.

«Численность нарядов милиции будет увеличиваться в зависимости от состояния оперативной обстановки и прибытия туристов. Расстановка нарядов в летний курортный сезон на берегу озера Иссык-Куль производится с учетом предложений руководителей курортно-оздоровительных учреждений», — добавили в ведомстве.

Также было отмечено, что в 32 курортно-оздоровительных учреждениях были установлены 187 камер видеонаблюдения, еще 81 камера была размещена на автодорогах Иссык-Кульской области.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальным данным, международный туризм приносит около четверти доходов от экспорта Киргизии. Отметим также, что ранее премьер-министр Сооронбай Жээнбеков поручил руководителям министерств и ведомств усилить работу по развитию туристической отрасли и привлечению в страну большего количества иностранных туристов, для чего, по словам главы киргизского Кабмина, необходимо «продумать все, вплоть до скамеек для отдыхающих».