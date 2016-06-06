Москва, 6 июня, 2016, 10:23 — ИА Регнум. С 6 по 8 июня в Москве будет дождливо и прохладно, температура воздуха днем не поднимется выше +15 градусов, сообщает Гидрометцентр.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Москва. Дождь

По прогнозам синоптиков, днем 6 июня в Москве температура воздуха составит от +13 до +15 градусов, будет облачно, пройдет дождь. Ветер будет дуть северный 5−10 м/с, местами порывы 12−17 м/с.

7 июня, во вторник, днем будет от +12 до +14 градусов, облачно с дождем. Ветер будет дуть северо-восточный, северный 5−10 м/с, местами порывы 12−17 м/с.

8 июня ожидается переменная облачность и небольшой дождь, днем от +13 до +15 градусов. Ветер будет дуть западной четверти 5−10 м/с.

В четверг, 9 июня, будет уже чуть теплее, днем от +16 до +21 градуса, облачно с небольшим дождем. Согласно прогнозу на 6 июня, в Московском регионе сохраняется «оранжевый» уровень опасности метеоусловий в связи с вероятностью сильных дождей, кроме того, возможны грозы и сильный ветер. «Оранжевый» уровень присваивается такой погоде, когда есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.