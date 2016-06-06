Вильнюс, 6 июня, 2016, 10:21 — ИА Регнум. В Литве сегодня, 6 июня, начинаются военные учения «Железный волк 2016», сообщили ИА REGNUM в Минобороны Литвы. Пресс-секретарь командующего Литовской армией генерал-лейтенанта Йонаса Витаутаса Жукаса капитан Донатас Сухоцкис сказал, что такие учения, число участвующих в них военных, — это «прекрасный пример того, как разговоры и планы превращаются в реальность».

nato.int Учения NATO

«В ответ на изменившуюся геополитическую ситуацию и ситуацию в области безопасности, при участии военных иностранных стран на территории стран Прибалтики организуются крупномасштабные учения. На Гайжюнском полигоне будет тренироваться и оцениваться для дежурства боевая группа размером с батальон, сформированная на основе 2-ой бригады датских военных. В ней есть и рота литовских военных, которая готовится к дежурству в силах быстрого реагирования НАТО», — сказал Сухоцкис.

В учениях «Железный волк 2016» примут участие около 5000 военных из Литвы и 6 стран НАТО: Дании, США, Польши, Люксембурга, Франции и Германии.

Эти учения являются частью международных учений «Удар мечом 2016», которые уже проходят в странах Прибалтики.