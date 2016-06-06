Астана, 6 июня, 2016, 10:17 — ИА Регнум. За первый квартал 2016 года Казахстан добыл 26,2 миллиона тонн нефти. Из них в республике было переработано 4 млн 230 тысяч тонн. Об этом сегодня на отчетной встрече с населением заявил министр энергетики республики Канат Бозумбаев. По словам министра, Казахстан опережает план по нефтедобыче на 4%. При этом чиновник отметил, что в 2015 году республика добыла 79,5 миллионов тонн нефти, из которых в самой республике было переработано 14,5 млн тонн.

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В 2016 году, по словам министра, страна намерена добыть 74 миллиона тонн нефти.

«С учетом мировых цен на нефть в пределах 30 долларов (1950 руб.) за баррель до конца нынешнего года планируется объем добычи нефти на уровне 74 млн тонн, при условии, что она будет 30 долларов за баррель. Увеличение цены на нефть позволит компаниям провести дополнительные объемы бурения и перевыполнить план этого года», — сообщил министр.

При этом министр не стал вдаваться в подробности, какие будут объемы нефтедобычи, если стоимость нефти будет ниже 30 долларов за баррель. Его предшественник, Владимир Школьник, будучи главой Министерства энергетики, сообщал, что если нефть вырастет в цене до 40 долларов (2600 руб.) за баррель, то объем нефтедобычи будет увеличен до 77 миллионов тонн нефти.

Что касается планов по переработке нефти, то, как отметил Бозумбаев, они составляют порядка 14 млн тонн.

Кроме того, министр рассказал о причинах, из-за которых в январе-марте 2016 года наблюдалось снижение объемов переработки нефти. Как пояснил Бозумбаев, они заключаются в чрезвычайно низких ценах на сырье на нефтеперерабатывающих заводах, а также на темные нефтепродукты, ориентированные на экспорт. Еще одним немаловажным фактором, по словам министра, являются цены на нефтепродукты из соседней России.

«Низкая цена на нефтепродукты на внутреннем рынке по сравнению с российским влечет дефицит у нас, и наоборот — высокая цена на внутреннем рынке ГСМ по сравнению с российским вызывает приток импортного, в первую очередь, бензина, которого у нас дефицит. Сейчас на рынке России наблюдается высокая цена по сравнению с нашим рынком, и поэтому наше министерство постоянно осуществляет мониторинг и принимает меры по насыщению внутреннего рынка, чтобы не допустить дефицита», — рассказал глава ведомства.

Он также отметил, что, согласно прогнозам международных экспертов, рост стоимости нефти до прежних 60−65 долларов (3900−4225 руб.) за баррель произойдет не раньше 2017−2018 г.г.

«Мы же ожидаем стабилизацию уровня добычи с 2017 года с последующим увеличением. Основной прирост добычи нефти будет осуществляться компаниями «Тенгизшевройл», «Карачаганак Петролеум», а также с нового месторождения «Кашаган», запуск которого, как и раньше мы планировали, предполагается на конец 2016 года. Уже в декабре мы ожидаем начальный объем добычи на Кашагане на уровне порядка 35 тысяч тонн», — сообщил Бозумбаев.

По данным Министерства энергетики, на Кашагане сегодня ведутся работы по замене нефтегазопровода и подготовке производственных объектов к пуску. К слову, министр пообещал, что любые новые проекты по добыче нефти не будут реализовываться без согласия общественности, несмотря на всю их финансовую привлекательность.

«Есть опасения, что при разработке морских месторождений будет нарушена экосистема региона (Каспийского — прим. ИА REGNUM). За этим процессом мы будем очень пристально наблюдать. Любое принятие решения в соответствии с действующим законодательством будет приниматься после обсуждения с общественностью. Если общественность не поддержит, мы эти проекты, какими бы они ни были, не будем реализовывать. Поэтому здесь переживать не надо», — пообещал министр.

Напомним, добыча на Кашагане была начата в сентябре 2013 года и остановлена уже через две недели из-за утечки газа. Кашаган стал самым дорогим месторождением в мире: расходы на его освоение с первоначальных 10,3 млрд долларов (около 707,3 млрд рублей) к 2015 году выросли более чем в 10 раз.

29 января 2016 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил существующее ожидание начала коммерческой добычи на месторождении. В феврале 2016 года казахстанская национальная компания «КазМунайГаз» продала свою долю в Кашаганском проекте за 4,9 млн долларов (336,5 млн рублей). Эксперты считают, что причиной сделки стало разочарование инвесторов и долги компании. В апреле 2016 года генеральный директор Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Николай Брунич в ходе поездки в Казахстан заявил, что нефть на Кашагане начнут добывать осенью 2016 года. Между тем, казахстанский экономист, аналитик Сергей Смирнов в интервью корреспонденту ИА REGNUM предположил, что запуск Кашагана произойдет значительно позже намеченных сроков.

«Кашаган в первую очередь — имиджевый проект. Других месторождений крупных у нас нет. Те месторождения, которые «КазМунайГаз» разрабатывает на суше, уже прошли пик добычи. Тот же Тенгиз должен выйти на пик добычи в 2025—2030 годах, и затем начнется падение объемов. На Кашагане ситуация иная. Это очень сложное месторождение. По геологическим условиям он похож на Тенгиз. Но Тенгиз на суше был сложен в разработке, а Кашаган находится под водой. Не стоит забывать, что, несмотря на официальные заявления, мол, Кашаган был открыт в годы независимости Казахстана, это месторождение было известно еще советским геологам. Но тогда, зная о его сложности, даже не пытались начинать разработку. Кроме того, в советские годы Северный Каспий был заповедной зоной, и любые геолого-разведочные работы там были под запретом. У нас же, в связи с тем, что ставка сделана на экспорт сырья, на экологию наплевали. В результате мы получаем гибель тюленей, рыбы и т. д.», — заявил тогда Смирнов.

При этом он добавил, что Казахстану вообще не стоило браться за этот проект. Более целесообразно было бы вложить деньги в развитие рыбного промысла — к примеру, в разведение осетров, основная мировая популяция которых находится как раз на Каспии.

«Но ведь этим заниматься надо. Добыча нефти проще: пробурил скважину и качай на экспорт. Но на Кашагане столкнулись с непредвиденными трудностями. И инвесторам уже некуда деваться: в месторождение вложены огромные деньги. Они, конечно, пока не в убытке, так как смогли прилично заработать на росте своих акций. Но если дело так будет продолжаться и дальше — убытки неизбежны. Себестоимость добычи барреля нефти на Кашагане оценивается примерно в 100 долларов. О какой выгоде можно говорить, даже если нефть будет стоить 65−70 долларов за баррель?» — пояснил эксперту свою точку зрения.