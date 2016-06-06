Пекин, 6 июня, 2016, 10:16 — ИА Регнум. Китайские интернет-пользователи активно обсуждают историю 31-летнего фермера Се Баогана из провинции Хэбэй, который стал известен после того, как сумел в домашних условиях собрать вертолет из подручных средств.

mt.sohu.com Вертолет

Мужчина уже провел несколько летных испытаний, в ходе которых вертолет доказал свою работоспособность и надежность. Дальность хода собранного вертолета составляет около 400 км. Летательный аппарат развивает скорость до 200 км/ч. Кабина вертолета оснащена всеми необходимыми для полета датчиками, кроме того, пилот-создатель установил в салоне систему GPS, которая позволяет легко ориентироваться на местности и выполняет функцию аварийного маяка, пишет «Хэбэй жибао».

По словам создателя, на сборку вертолета ушло несколько лет. Аппарат был спроектирован и построен силами фермера без посторонней помощи. Как сообщил Се Баоган журналистам, созданный им вертолет не первое изобретение фермера. В 2009 г. мужчина уже создавал подобное устройство, однако вертолет так и не смог пройти летные испытания. Проанализировав свой опыт Се Баоган приступил к проектированию второго опытного образца.

«В ближайшие недели я подам необходимые бумаги в Администрацию гражданской авиации для получения соответствующих разрешений на выполнение полетов. Уверен, мне не откажут», — заявил Се Баоган.