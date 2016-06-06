Москва, 6 июня, 2016, 10:13 — ИА Регнум. Полузащитник футбольного клуба «Лорьян» и сборной Габона Дидье Ибрагим Н'Донг попал в сферу интересов московского «Спартака», сообщает L'Equipe.

football-rpl.narod.ru Спартак

За приобретение 21-летнего футболиста столичный клуб готов предложить €10 млн. Стоит отметить, что габонским полузащитником интересуется итальянский клуб «Торино», но его предложение гораздо скромнее и составляет сумму в €4 млн.

По действующему контракту Дидье Ибрагим Н'Донг должен выступать за «Лорьян» до 30 июня 2019 года.

В прошедшем сезоне спортсмен участвовал в 40 матчах команды во всех турнирах, забил два гола и сделал одну голевую передачу. В активе полузащитника 18 голов, забитых в ходе выступлений за сборную Габона.