Саратов, 6 июня, 2016, 10:07 — ИА Регнум. В преддверии выборов в Госдуму и городскую думу Саратова присутствующим на национальном празднике «Сабантуй» 5 тыс. жителей было наглядно продемонстрировано, на чьей стороне сила. После того как губернатор Валерий Радаев лично схватился за канат, который перетягивали две команды, победила та, где были представлены первые лица региональной политэлиты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

engels-me.ru Под крики «Давай, давай!» губернатор Валерий Радаев (он первый тянет канат) способствовал победе своей команды

В этом году 4 июня праздник Сабантуй прошел в селе Усть-Курдюм Саратовского района, на него приехали почетные гости — представители делегаций Татарии, Башкирии, Казахстана. «У нас одна земля, общие праздники, — выступил с приветственной речью губернатор. — Они объединяют жителей в труде и радости. Весну мы встречаем Масленицей, начинаем сев Наурызом, а завершаем Сабантуем. Так было и так будет, потому что традиции нерушимы». По его словам, к нему обратились с предложением провести в регионе всероссийский Сабантуй, но — кто именно, не уточнил.

На празднике представители делегаций обменялись подарками, одним из них стало выступление заместителя министра культуры Башкирии Раниса Алтынбаева — он спел и сыграл на народном музыкальном инструменте курае «Марш Салавата Юлаева». Сити-менеджер Саратова Валерий Сараев пообещал спеть на следующий год, если саратовский Сабантуй станет общероссийским, отмечает пресс-служба губернатора. Украшением мероприятия также стало выступление группы парашютистов, которые выполнили прыжок с вертолета с флагами России, Саратовской области и праздника Сабантуй.

Губернатор принял участие в состязаниях по перетягиванию каната. Он возглавил одну из команд, к нему присоединились почетные гости из других регионов. Команда Валерия Радаева одержала победу.

Как отмечают наблюдатели, Валерий Радаев с весны 2016 года начал показывать свои недюжинные физические возможности. 12 апреля во время праздничного торжества в честь 55-летней годовщины полета Юрия Гагарина в космос 55-летний Валерий Радаев показал «золотой» результат на Гагаринском поле под Энгельсом. Он принял участие в сдаче норматива: сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. Он отжался 25 раз при норме ГТО в 10 отжиманий.